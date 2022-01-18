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Секретарь СНБО Данилов пожаловался на недостаточные поставки оружия Украине

Армия
Секретарь СНБО Данилов пожаловался на недостаточные поставки оружия Украине

Украине требуется больше оружия от партнеров, заявил секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Данилов считает, что Украине поставляют недостаточно оружия и назвал реакцию партнеров «неадекватным ответом». Об этом он заявил в интервью сайту Телевизионной службы новостей (ТСН).

«Я сейчас не могу назвать виды этого оружия. Естественно, оно существует. То, что нам нужно, передали список нашим партнерам. Они нам его передают. У нас есть большое желание, чтобы его было гораздо больше. Мы понимаем масштабы поставок другим странам, и по сравнению с тем, что мы имеем — это неадекватный ответ. Но даже и за это большое спасибо», — сказал секретарь СНБО.

Он добавил, что Киев имеет свои «расчеты». По словам Данилова, России для контроля над Украиной потребуется не менее 1,5 млн военных. На Украине в случае «агрессии» «взяться за оружие» готовы только 5 млн в первую неделю.

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