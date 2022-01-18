Боррель: ЕС не считает пересмотр архитектуры безопасности Европы безумной идеей

Евросоюз согласен, что европейскую структуру безопасности надо пересматривать. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Он сообщил, что 24 января должно состояться следующее заседание Совета министров иностранных дел Евросоюза. Комитет Европарламента по иностранным делам должен начать готовить свои предложения.

«У нас должны быть готовые предложения на тот случай, если они понадобятся, по архитектуре безопасности», — указал он.

Боррель заявил, что в архитектуре безопасности многое изменилось с 70-х годов прошлого века. В частности, СССР более не существует.

Глава дипломатии ЕС отметил, что пересмотр архитектуры безопасности — это не безумная идея, а то, что можно делать таким образом, чтобы это всех устраивало. Если речь идет об этом, то нужно менять повестку дня и увеличивать число участников процесса пересмотра, указал Боррель.