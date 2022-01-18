Арестович ушел с поста советника главы Офиса президента Украины «по личным причинам»

Эпатажный внештатный советник главы Офиса президента Украины, пресс-секретарь делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович покинул данные должности.

Подчеркивается, что он ушел с поста советника главы Офиса президента Украины по собственному желанию. Как отметил сам Арестович, информация о его увольнении «пока не официальна». При этом он отметил, что покинул должность по «личным причинам». Об этом говорится в публикации украинских СМИ.

«Арестович уволился с должности внештатного советника главы офиса президента и с должности спикера делегации Украины в ТКГ по Донбассу. По его словам, уволился по собственному желанию, а на следующей встрече ТКГ по Донбассу его уже не будет», — говорится в сообщении.

Алексей Арестович состоял в делегации Киева в контактной группе с октября 2020 года. При этом на посту внештатного советника главы Офиса президента Украины он находился с декабря 2020 года.