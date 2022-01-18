Экономист Десятниченко оценил шансы петербургских компаний обанкротиться из-за QR-кодов

Петербургские предприниматели по-прежнему борются с решением властей города о введении QR-кодов. Каковы шансы местных бизнесменов обанкротиться из-за ограничений, сообщил доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС, кандидат экономических наук Дмитрий Десятниченко.

Известно, что на сегодняшний день число петербургских заведений, выступающих против наличия у посетителей сертификатов о вакцинации против COVID-19, насчитывает уже более 150. Они пытаются привлечь внимание Смольного к проблемам, с которым бизнесу приходится сталкиваться из-за ограничений.

Как отметил Десятниченко, шансы того, что именно введение QR-кодов станет причиной разорения компаний в Северной столице, минимальны. Тем не менее властям Санкт-Петербурга необходимо выстраивать с бизнесом конструктивный диалог и обоюдно искать пути решения конфликта, передает слова экономиста Федеральное агентство новостей.

«В качестве дополнительных мер поддержки могут выступить компромиссные решения в сфере контроля иммунизации, если так можно выразиться — "социально неинвазивные", которые бизнес и власть должны выработать совместными усилиями», — заявил Десятниченко.

Однако, несмотря на ужесточение ограничительных мер властями Северной столицы, в городе стремительно растет заболеваемость COVID-19. При этом ранее губернатор Александр Беглов заявлял, что к середине января в Петербурге будет достигнут коллективный иммунитет.