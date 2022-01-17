Информацию о плохом самочувствии судьи по делу Порошенко отрицают в Киеве

Сведения о плохом самочувствии судьи Печерского районного суда Киева, который должен избрать меру пресечения бывшему президенту Украины Петру Порошенко, опровергли в Киеве.

Информацию об этом сообщили в канцелярии ведомства. Слухи о недомогании судьи опубликовали некоторые украинские СМИ. Они заявили, что после того, как он отлучился в совещательную комнату для избрания меры пресечения Порошенко по делу о госизмене, ему вызвали скорую.

«Не знаем, кто распространил эту информацию, судья находится в совещательной комнате», — сообщили представители киевского суда.

Экс-президент Украины Петр Порошенко является фигурантом дела о госизмене. Политик вернулся в Киев из Польши в понедельник. Прокуроры требуют арестовать его с возможностью внесения залога в сумме около 35,7 миллиарда долларов.