Кедми объяснил, при каком условии США согласятся на требования РФ по безопасности

Соединенным Штатам Америки нужно найти подходящие формулировки, чтобы в рамках переговоров по безопасности пойти на уступки России, не повредив при этом своей репутации.

Такое мнение, комментируя инициированные Москвой российско-американские переговоры, высказал израильский политолог и военный эксперт Яков Кедми, слова которого приводит Федеральное агентство новостей.

По мнению эксперта, Вашингтон готов пойти Москве навстречу, но для американцев, которые ранее в Афганистане показали свою слабость, теперь важно подать свое согласие с Россией так, чтобы не потерять лицо.

«Ищут формулировку, которая бы позволила выполнить желание России, но не показать всю слабость Соединенных Штатов. Как-то прикрыться. Но "король-то голый". Военная, политическая и экономическая мощь США — она абсолютно "голая"», — подчеркнул Кедми.

Pr Scr youtube.com / Вечер с Владимиром Соловьевым

В конечном счете Россия загонит американцев в тупик и заставит их на переговорах по безопасности пойти на уступки, уверен политолог. Но многое, по его словам, будет зависеть от того, найдет ли Вашингтон такой вариант компромисса, который, позволит американцам сохранить репутацию, устроит при этом обе стороны.

В любом случае, у Белого дома больше нет возможности отмахиваться от требований Москвы.

«Что касается ответов, которые получит Россия от США, то или РФ посчитает, что эти ответы достаточны для продолжения переговоров, или же они будут означать, что надо перейти к другой стадии, менее дипломатической и более военно-технической», — заключил Яков Кедми.

Напомним, ранее Соединенные Штаты Америки заявили, что хотят продолжать переговоры по безопасности с РФ. При этом отмечалось, что Вашингтон намерен продолжать координировать свою переговорную позицию с партнерами и союзниками США.