Политолог Бредихин усомнился в желании Смольного решать проблемы с уборкой снега и мусора

Санкт-Петербург превратился из культурной столицы в мусорную, считает член научного совета при ООН РАН «Социально-политические проблемы формирования ЕАЭС» Антон Бредихин.

Петербург в настоящее время не готов принимать масштабные культурные мероприятия, считает Бредихин. Основными причинами этого стали наплевательское отношение городского руководства к уборке снега и мусора, отмечает политолог.

«Весь город превратился в одну большую инсталляцию. Люди действительно видят проблему с уборкой мусора, снега, авариями в системе ЖКХ. Они понимают, что эти проблемы нужно решать. Но эти проблемы почему-то не видят власти Петербурга и решать их не хотят», — цитирует Бредихина ФАН.

По критерию чистоты Петербург становится хуже небольших городов, отмечает политолог. Это эксперт считает печальным звонком. Однако реакции на эти звонки не будет и все снова замкнется на информационном уровне, заявил Бредихин. Специалист усомнился в том, что городские власти примут реальные меры для улучшения городе.

«Сомневаюсь, что власти Петербурга что-то сделают, чтобы город стал чище, красивее, более привлекательным как для местных жителей, так и для туристов», — заключил Бредихин.

Петербуржцы с начала декабря жалуются на некачественную, по мнению многих горожан, уборку снега и льда в администрацию губернатора Александра Беглова. Однако сугробы и наледи до сих пор осложняют жизнь горожан, а с начала 2022 года жители Северной столицы столкнулись и с проблемами с вывозом мусора.