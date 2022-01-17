Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал серьезной ситуацию на Украине

Обстановка на российско-украинской границе является серьезной и требует «деэскалации», заявил немецкий канцлер Олаф Шольц.

В последнее время на Западе все чаще появляются заявления об «агрессивных действиях» РФ в адрес Киева. Москва неоднократно подчеркивала, что ни на кого не нападала, а иностранная риторика служит предлогом для расширения НАТО. Шольц назвал серьезной ситуацию с Украиной.

«Мы ждем от России однозначные шаги для деэскалации ситуации. Военная агрессия против Украины будет иметь серьезные экономические и политические последствия. Наша задача — сделать все, чтобы избежать такого развития событий», — подчеркнул политик.

Канцлер Германии также упоминал тему Украины в первой новогодней речи, передает телеканал «360». Шольц назвал большой ценностью нерушимость границ.