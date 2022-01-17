Полузащитник Хесус Медина заключил контракт с ЦСКА

Полузащитник Хесус Медина стал игроком московского футбольного клуба ЦСКА.

В пресс-службе футбольного клуба сообщили о подписании договора с парагвайским футболистом на три с половиной года. Спортсмен покинул «Нью-Йорк Сити» на правах свободного агента 1 января.

«Добро пожаловать, Хесус!» — говорится в сообщении ЦСКА.

В настоящее время ЦСКА проводит зимний сбор в испанском Компоаморе. Первый официальный матч после зимней паузы команда Алексея Березуцкого проведет с московским «Спартаком» в РПЛ в конце февраля.

«Рад прийти в этот замечательный клуб ЦСКА и уже играть за армейцев! Спасибо всем фанатам за любовь! Теперь нужно усердно работать, у нас впереди сезон для достижения наших целей!» — написал Медина на своей странице в Twitter.

Медина выступал за «Нью-Йорк Сити» с 2018 года. За это время он отыграл за команду 118 матчей, забил 26 голов и отдал десять передач. Он стал чемпионом профессиональной футбольной лиги МЛС в составе клуба по итогам сезона. Хавбек является воспитанником парагвайского клуба «Либертад».