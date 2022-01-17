Политолог Сатановский: Песков дал понять США, что разговор России и Украины является семейным

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков дал понять Соединенным Штатам, что разговор между Россией и Украиной является семейным. Соответствующим мнением поделился политолог и журналист Евгений Сатановский.

По словам Сатановского, заявление Пескова является отсылкой к русской народной мудрости. Она гласит, что, когда двое выясняют отношения, третьей стороне не следует вмешиваться, отметил эксперт. Такое заявление политолог опубликовал в своем в Telegram-канале «Армагеддоныч».

«Будут нам еще из Вашингтона насчет отношений с Киевом байки рассказывать и бейцы крутить! Как-нибудь без них разберемся. Семейное дело. Двое в драку, третий — куда? Правильно. Перевел бы кто-нибудь американскому руководству эту поговорку, которая точнее точного отображает то, о чем говорил Песков. Хотя бы та же Виктория Нуланд», — рассказал эксперт, как Песков с помощью тонкого политического троллинга поставил США на место.

Ранее сообщалось, что участие США в обсуждении российско-украинских отношений совершенно не требуется. Об этом рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков.