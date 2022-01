Анекдот журналиста Норкина о беседе Януковича с Обамой рассмешил гостей шоу «Место встречи»

Ведущий программы «Место встречи» Андрей Норкин вспомнил анекдот о разговоре экс-президента США Барака Обамы и бывшего украинского лидера Виктора Януковича. Шутка пришлась по вкусу гостям студии и заставила их хохотать.

Знаменитый журналист известен благодаря особенной манере вести ток-шоу. На каждой программе Норкин украшает разговор с помощью своего блистательного чувства юмора. Часто он остужает пыл гостей во время жарких дискуссий яркой шуткой или изящно заканчивает очередной выпуск программы.

На этот раз Норкин решил завершить обсуждение вопроса взаимоотношений украинской власти и американского руководства. В итоге остроумная шутка журналиста о Януковиче и Обаме заставила зрителей и гостей студии плакать от смеха.

«Януковича научили двум фразам. Технологи говорили, что когда он подойдет к Бараку, то должен сказать: "Хав ар ю?" ("Как дела?" — Прим. ред.) Тот ответит: "Thank you. I`m fine. And you?" ("Спасибо, все хорошо. Как вы?" — Прим. ред.) На это украинскому лидеру нужно будет ответить просто: "Ми ту" ("Я тоже" — Прим. ред.). После этого подтянутся переводчики и дело пойдет.

Однако во время самой встречи Янукович все перепутал вместо "Хав ар ю?" обратился к Бараку Обаме с фразой "Ху ар ю?" ("Кто ты?" — Прим. ред.) Президент США оказался с чувством юмора, понял в чем ошибка и пошутил: "I`m Michel`s husband" ("Я — муж Мишель" — Прим. ред.). После данной фразы Виктор Федорович и сказал коронное "Ми ту"», — привел анекдот ведущий.