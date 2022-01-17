Сатановскому очень понравился троллинг Пескова в адрес США

Украина вошла в состав России за полтора века до того, как Америка возникла в качестве государства, поэтому отношения с Киевом для Москвы являются семейным делом, в котором она разберется без помощи Вашингтона.

Об этом в своем Telegram-канале рассуждает известный политолог Евгений Сатановский, которому очень понравилась идея, высказанная ранее официальным представителем Кремля Дмитрием Песковым.

Ранее Песков заявил, что для России не имеет смысла обсуждать с Соединенными Штатами свои отношения с Украиной, а вопрос размещения под боком у Америки – где-нибудь в странах Латинской Америки – тех или иных российских военных мощностей это тема для обсуждения между Москвой и теми суверенными государствами.

По словам Сатановского, эта идея звучит на редкость хорошо.

«Если это такой троллинг, поскольку слова Пескова точнее точного отзеркаливают американскую лексику по Восточной Европе и постсоветскому пространству, то попадание в десятку, — оценил политолог. — Если за ними стоит нечто конкретное, на тему реальных вариантов действий России, то в интересах Соединенных Штатов не делать оскорбленный вид, а как можно скорее решить вопросы, которые перед ними поставлены (президентом РФ Владимиром) Путиным».

instagram.com / @evgeniisatanovskii

По словам эксперта, предложения России совершенно понятны. Либо североатлантический Альянс сам отодвигается на рубежи 1997 года, убирая туда свои передовые базы, ударные вооружения и войска, каким-то образом договорившись об этом со своими союзниками, либо его туда отодвинут.

В этой формуле нет ничего непонятного, тем более, что всю схему Россия изложила Западу по пунктам, чтобы никто ничего не перепутал.

«Понятно, что люди отвыкли, что с ними так разговаривают и не очень понимают, с чего вдруг туземцы так обнаглели, что говорят с американцами так, как те привыкли говорить со всеми остальными. Но пускай привыкают. Так когда-то уже было», — подчеркнул политолог.

Например, напомнил он, когда, завершая войну с Наполеоном, русские войска входили в Париж, в России никого не интересовало, что по этому поводу думают расположенные за океаном молодые Соединенные Штаты. А Украина и вовсе вошла в состав России за полтора столетия до того, как американцы организовали свое государство.

«Будут нам еще из Вашингтона насчет отношений с Киевом байки рассказывать и бейцы крутить! Как-нибудь без них разберемся. Семейное дело. Двое в драку, третий — куда? Правильно. Перевел бы кто-нибудь американскому руководству эту поговорку, которая точнее точного отображает то, о чем говорил Песков», — рассуждает Сатановский.

Федеральное агентство новостей /

Перевод, по ироничному замечанию эксперта, могла бы обеспечить заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, которая в молодости проходила практику на советском рыболовном сейнере, и потом сама этим хвасталась. Сейчас самое время вспомнить освоенную тогда лексику.

И хотя на официальном уровне российское руководство говорит исключительно вежливо, Западу давно пора понять, что суть дела от этого не меняется, заключил Сатановский.