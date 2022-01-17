Сатановскому очень понравился троллинг Пескова в адрес США

Украина вошла в состав России за полтора века до того, как Америка возникла в качестве государства, поэтому отношения с Киевом для Москвы являются семейным делом, в котором она разберется без помощи Вашингтона.
Об этом в своем Telegram-канале рассуждает известный политолог Евгений Сатановский, которому очень понравилась идея, высказанная ранее официальным представителем Кремля Дмитрием Песковым.
Ранее Песков заявил, что для России не имеет смысла обсуждать с Соединенными Штатами свои отношения с Украиной, а вопрос размещения под боком у Америки – где-нибудь в странах Латинской Америки – тех или иных российских военных мощностей это тема для обсуждения между Москвой и теми суверенными государствами.
По словам Сатановского, эта идея звучит на редкость хорошо.
«Если это такой троллинг, поскольку слова Пескова точнее точного отзеркаливают американскую лексику по Восточной Европе и постсоветскому пространству, то попадание в десятку, — оценил политолог. — Если за ними стоит нечто конкретное, на тему реальных вариантов действий России, то в интересах Соединенных Штатов не делать оскорбленный вид, а как можно скорее решить вопросы, которые перед ними поставлены (президентом РФ Владимиром) Путиным».
По словам эксперта, предложения России совершенно понятны. Либо североатлантический Альянс сам отодвигается на рубежи 1997 года, убирая туда свои передовые базы, ударные вооружения и войска, каким-то образом договорившись об этом со своими союзниками, либо его туда отодвинут.
В этой формуле нет ничего непонятного, тем более, что всю схему Россия изложила Западу по пунктам, чтобы никто ничего не перепутал.
«Понятно, что люди отвыкли, что с ними так разговаривают и не очень понимают, с чего вдруг туземцы так обнаглели, что говорят с американцами так, как те привыкли говорить со всеми остальными. Но пускай привыкают. Так когда-то уже было», — подчеркнул политолог.
Например, напомнил он, когда, завершая войну с Наполеоном, русские войска входили в Париж, в России никого не интересовало, что по этому поводу думают расположенные за океаном молодые Соединенные Штаты. А Украина и вовсе вошла в состав России за полтора столетия до того, как американцы организовали свое государство.
«Будут нам еще из Вашингтона насчет отношений с Киевом байки рассказывать и бейцы крутить! Как-нибудь без них разберемся. Семейное дело. Двое в драку, третий — куда? Правильно. Перевел бы кто-нибудь американскому руководству эту поговорку, которая точнее точного отображает то, о чем говорил Песков», — рассуждает Сатановский.
Перевод, по ироничному замечанию эксперта, могла бы обеспечить заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, которая в молодости проходила практику на советском рыболовном сейнере, и потом сама этим хвасталась. Сейчас самое время вспомнить освоенную тогда лексику.
И хотя на официальном уровне российское руководство говорит исключительно вежливо, Западу давно пора понять, что суть дела от этого не меняется, заключил Сатановский.