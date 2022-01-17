Самым выгодным месяцем для путешествий в 2022 году назван сентябрь

Исследование американских компаний Expedia и Airlines Reporting Corporation (ARC) показало, что более выгодным месяцем для приобретения авиабилетов в 2022 году является сентябрь.

Эксперты напоминают, что для выгодной покупки авиабилетов необходимо планировать путешествие заблаговременно. Кроме того, важно приобретать билет в определенный месяц и день недели.

Исследование показало, что лучшим днем для раннего бронирования билетов является воскресенье. В этот день экономия составляет от 15% до 20%.

Перелеты за границу рекомендуют организовывать в сентябре. В отличие от декабрьских рейсов, выгода может достигнуть 40%, передает Express.

Россияне смогут вернуть 20% от стоимости тура за отдых в Крыму. Для этого им необходимо воспользоваться программой туристического кешбэка. В ней участвуют порядка 150 отелей республики.