Шипилин об ответе Москвы на 18 сценариев США: Россия не шутит и не блефует

России отступать некуда, и она продолжит обеспечивать собственную безопасность, несмотря на агрессивную риторику США, которые по-прежнему пытаются играть роль мирового гегемона, хотя у них уже плохо получается.

Такое мнение высказал политолог Павел Шипилин, комментируя в эфире радио Sputnik слова официального представителя Кремля Дмитрия Пескова о том, что в ответ на подготовленные Вашингтоном 18 сценариев «российского вторжения» на Украину, Москва тоже рассматривает различные варианты реакции на агрессию США.

Ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что у американского руководства уже подготовлены 18 различных сценариев действий на случай, если Россия «вторгнется» на украинскую территорию. А Дмитрий Песков, комментируя эти слова журналистам, отметил, что Россия, учитывая напряженную ситуацию, рассматривает разные варианты развития событий и готова обеспечить свою безопасность в случае агрессии со стороны американцев.

«Мы разные сценарии рассматриваем, считаем, что их должно быть гораздо меньше, потому что постановка вопроса предельно корректная у нас», — добавил Песков.

flickr.com / U.S. Embassy Moldova

Также пресс-секретарь Кремля выразил надежду на то, что власти США до конца начавшейся недели смогут «сформулировать что-то в письменном виде» и дать ответ на предложения Москвы по взаимным гарантиям безопасности.

По мнению политолога Павла Шипилина, Соединенные Штаты Америки используют агрессивную риторику, пытаясь по-прежнему играть в мире роль гегемона, несмотря на то, что у них уже плохо это получается.

«Как будто бы они любым из этих 18-ти сценариев смогут помешать России обеспечивать собственную безопасность. Как уже говорил Путин, нам отступать некуда. Поэтому, естественно, Россия будет обеспечивать свою безопасность вне зависимости от того, договоримся мы о юридических гарантиях с Америкой или нет», — уверен политолог.

ФБА «Экономика сегодня» / Степан Яцко

Сейчас, по мнению эксперта, вопрос ставится так – либо Соединенные Штаты готовы выполнять выдвинутые Россией условия, либо Москва вне зависимости от мнения Вашингтона сама будет реализовывать любой подходящий ей сценарий по обеспечению безопасности РФ.

Для серьезных американских политиков уже стало ясно, что Россия не блефует и не шутит, а намерена поступать так, как сама считает нужным, добавил политолог. И, по его словам, те способы, которые для обеспечения своей безопасности изберет Россия, скорее всего окажутся для Америки очередным сюрпризом.