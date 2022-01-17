Экс-президента Порошенко объявили в розыск на Украине

Бывший глава Украины Петр Порошенко находится во внутригосударственном розыске по инициативе Службы безопасности страны.

На сайте украинского МВД сказано, что политик «скрывается от органов досудебного расследования». Датой его исчезновения названо 24 декабря 2021 года. Также есть постановление суда с разрешением задержать Порошенко с целью привода.

Бывший президент Украины прибыл в Киев из Варшавы. Он сообщил представителям СМИ, что власти не хотели впускать его в страну. В Госпогранслужбе прокомментировали его слова и назвали его высказывания спекуляцией.