Порошенко назвал Зеленского неадекватным и опасным для Украины человеком

Действующий президент Украины Владимир Зеленский является неадекватным человеком, тем самым представляя опасность для страны, рассказал бывший глава государства Петр Порошенко.

По словам политика, подозрение в государственной измене было эмоциональным решением украинских властей, которое «тяжело понять». Порошенко считает, что его никто не хотел подписывать, так как это является самоубийством. Соответствующим заявлением он поделился в интервью изданию «Украинская правда».

«Судьи, правоохранители, следователи, все пытаются избежать незаконных действий, понимая, что через год-полтора придется за это отвечать. Я подумаю, оставлять ли вам это в интервью или нет, но Зеленский – человек неадекватный. И это опасно для страны. Подчеркиваю, речь не идет о том, что опасен для Порошенко. Принятие решений в таком неадекватном состоянии опасно для страны. В том числе при принятии решений о преследовании оппозиции», — подчеркнул Порошенко.

Ранее бывший лидер Украины прибыл в страну из Варшавы. При прохождении контроля в аэропорту «Киев», по его словам, политика пытались не впустить на территорию государства, забрали паспорт под видом проведения проверки. Позже Порошенко вернули документ, и он пересек государственную границу. Печерский районный суд приступил к рассмотрению ходатайства прокуратуры об избрании ему меры пресечения по делу о госизмене.