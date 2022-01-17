Депутат Госдумы Вассерман считает, что Россия может уже не учитывать интересы Запада

РФ может уже не учитывать интересы коллективного Запада. Соответствующее заявление сделал депутат Государственной думы Российской Федерации, публицист Анатолий Вассерман.

По его словам, скорее всего, Соединенные Штаты, Евросоюз и Североатлантический альянс не откажутся от свой политики по сдерживанию России путем оказания на нее давления. Однако, как подчеркнул депутат Госдумы, опыт показал, что в «послемонгольское время» РФ никогда не оставляла выпады в свой адрес без ответа. Вассерман также отметил, что реакция российской стороны всегда была жестче ожидаемой ее противниками.

«Теперь у нас развязаны руки. Мы можем действовать исходя из того, что Запад не хочет учитывать наши интересы – значит, мы вправе не учитывать западные интересы», — озвучил неутешительные для Запада итоги переговоров РФ и США по безопасности Вассерман.

Ранее сообщалось, что в конце 2021 года РФ опубликовала проекты договора с Соединенными Штатами и соглашения с Североатлантическим альянсом по вопросу гарантий безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения блока на восток, от присоединения к НАТО Киева и от создания военных баз в постсоветских государствах.