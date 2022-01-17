Financial Times: Правительство Германии раскололось на части из-за «Северного потока — 2»

Российский газопровод «Северный поток — 2» расколол Правительство Германии на части. Таким мнением поделился обозреватель британского издания Financial Times Гай Чазан.

По его словам, «Северный поток — 2» уже вбил клин между Германией и Соединенными Штатами. Чазан подчеркнул, что теперь настала очередь самого немецкого государства, внутри которого не утихают споры о сертификации российского газопровода.

Обозреватель Financial Times отметил, что те, кто выступают против «СП-2», считают, что он увеличит зависимость ЕС от российских энергоносителей. Левоцентристы, в свою очередь, поддержали запуск проекта, указали в британском издании. Что касается «Зеленых», то они высказались против, рассказал Чазан.

«Разногласия ослабляют Германию и Евросоюз. Мы видим, что у Берлина нет консолидированной позиции и он все еще пытается найти подход по отношению к Москве», — сделали неожиданное заявление британцы.

Ранее сообщалось, что коллективный Запад примет «подходящие меры» против российского газопровода «Северный поток — 2» в случае эскалации кризиса на территории Украины. Соответствующее заявление сделала глава внешнеполитического ведомства Германии Анналена Бербок, пишет телеканал «360».