В Петербурге умерла одна из последних в России Праведников народов мира Тамара Романова

В Петербурге ушла из жизни обладательница звания Праведник народов мира Тамара Романова. Ей было 99 лет. О печальной новости сообщили в пресс-службе Российского еврейского конгресса.

«Праведники народов мира — доказательство существования Бога на земле. Мы благодарны им за заботу, благодаря которой она прожила долгую жизнь», — говорится в сообщении.

Причина смерти Романовой не разглашается. Информация о дате и месте прощания не поступала.

Во время оккупации нацистскими войсками Житомира Тамара вместе с мамой и сестрой укрывала в своем доме двух человек — Клару Штейнберг и ее мать. После этого семья помогла им уехать из города.

За совершенный героический поступок в 1998 году женщина получила почетное звание Праведника народов мира. Оно присваивается израильским мемориальным музеем Яд Вашем, расположенным в Иерусалиме. Около 26 тысяч человек из более 50 стран были удостоены этого звания.