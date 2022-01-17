Портал NetEasе назвал Запад проигравшим в глобальной конфронтации с Россией

Президент России Владимир Путин вверг страны Запада в панику фразой об Украине. Такой вывод сделали авторы китайского портала NetEasе.

Как пишут эксперты, политики из США стали обострять отношения России и НАТО, уговаривая страны Запада на санкции против Москвы. Но даже находясь в непростой ситуации, Россия смогла поставить Запад в тупик, в результате он проиграл в глобальной конфронтации, передает «ПолитРоссия».

В ходе пресс-конференции Путина ему задали вопрос о «вторжении» России на Украину и гарантиях безопасности для Киева. Но российский лидер дал такой ответ, что на Западе испугались, ведь они никак не ожидали такого поворота.

Путин ответил, что из-за огромного количества вбросов о подготовке к вторжению на Украину складывается впечатление, что это Киев готовит новую силовую операцию в Донбассе. В конце он спросил, как Запад отреагирует, если российские ракеты появятся на границах США с Канадой или Мексикой.

«Россия без единого выстрела побеждает США — на Западе началась паника», — резюмирует NetEasе.

В результате Запад получил одно из самых жестких предупреждений от президента России, заключили авторы статьи.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия и Китай не объединялись против западных государств. По его словам, отношения Москвы и Пекина развиваются независимо от того, что по этому поводу думает коллективный Запад.