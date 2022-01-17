Минприроды подсчитало возможные траты Рослесхоза на надзорные функции

Минприроды запросило финансирование в размере почти 5 миллиардов рублей ежегодно. Эти средства планируется направить Федеральному агентству лесного хозяйства (Рослесхозу), которое должно обеспечивать защиту от пожаров и черных лесорубов, пишет РБК.

Министерство подготовило концепцию законопроекта, предполагающего государственный контроль за лесом и выделение 4,75 миллиарда рублей каждый год для Рослесхоза. Поручение о разработке дала вице-премьер России Виктории Абрамченко, курирующая лесную отрасль.

Объем незаконной вырубки леса в России колеблется от 10 до 30 миллионов кубометров год от года. Новая система контроля за лесом должна решить эту проблему.

Идею депутата Госдумы, председателя Всероссийского общества охраны природы Вячеслава Фетисова, который заявил о необходимости срочно создать при правительстве еще одно ведомство — министерство лесного хозяйства, ранее раскритиковали в российском отделении Лесного попечительского совета (FSC Russia).