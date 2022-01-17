Политолог Саймс рассказал, как речь Путина в Мюнхене положила конец гегемонии США

Гонец гегемонии Соединенных Штатов Америки, которые после холодной войны решили, что могут контролировать все страны в мире, был положен выступлением президента РФ Владимира Путина на Мюнхенской конференции по безопасности.

Об этом, комментируя накалившуюся в последнее время политическую ситуацию между Россией и США, рассказал американский политолог Дмитрий Саймс, слова которого приводит Федеральное агентство новостей.

По мнению эксперта, российско-американские отношения после холодной войны сначала изменились в лучшую сторону. Тогда многие политики в США предлагали принять Россию в НАТО, но затем внешней политикой начали управлять люди, отказывающиеся признать многополярность мира и желающие сделать из Америки гегемона.

«Все изменилось после холодной войны. Если вы посмотрите на так называемых рыцарей холодной войны, которые в большинстве своем были убежденными антикоммунистами, которые видели в СССР страну с совершенно другой идеологией и другими ценностями. Они считали, что СССР очень заинтересован в том, чтобы подрывать американские позиции по всему миру. Когда холодная война закончилась, большинство из этих людей не выступало за расширение НАТО, — напомнил Саймс.

Эти политики, по его словам, выступали даже за то, чтобы принять Россию, проходившую после распада СССР через трудные времена, в Североатлантический военный блок, сделав ее партнером и начав выстраивать отношения с Москвой с чистого листа.

wikipedia.org / US State Department Website

Но в последствии на Западе верх взяли другие политики, добавил политолог. Контроль над американской внешней политикой перешел к коалиции глобалистов, считавших, что Вашингтон должен открыто заявить об американской гегемонии в мире, и что идея многих мировых центров и векторов в политике – порочна в своей основе.

«Если вы помните, то Кондолиза Райс открыто говорила: «Зачем нам нужна многополярность? Америка исключительная страна. У нас очень правильные ценности, мы отстаиваем общечеловеческие интересы. Зачем нужны еще какие-то центры силы»», — процитировал Саймс.

И в этой обстановке на Международную конференцию по безопасности в Мюнхене приехал президент РФ Владимир Путин, который заявил, что Россия не признает гегемонию Соединенных Штатов в международных вопросах, добавил американский эксперт.

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Напомним, с 10 января 2022 года представители России провели трехступенчатые переговоры с США, НАТО и ОБСЕ, на которых обсуждались предложения Москвы по взаимных гарантиям безопасности. Изначально тему долгосрочных гарантии безопасности России со стороны Запада поднял президент РФ Владимир Путин на переговорах с американским коллегой Джо Байденом, которые состоялись 7 декабря 2021 года.