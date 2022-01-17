Эксперт РИСИ Неменский объяснил наращивание Украиной сил у границы с Белоруссией

Наращивание Киевом военного контингента у белорусских границ может быть связано с информационной истерией по поводу якобы «российской агрессии».

Также не исключено, что таким образом готовится почва для провокаций в Донбассе. Такое мнение в беседе с Pravda.Ru высказал ведущий эксперт РИСИ Олег Неменский, комментируя озвученные президентом Белоруссии Александром Лукашенко данные о нахождении у южного рубежа страны порядка десяти тысяч украинских военнослужащих. Собеседник издания пояснил, что в связи с активным нагнетанием на Украине информационной истерии по поводу якобы готовящегося российского вторжения, в том числе через территорию Белоруссии, киевским властям приходится предпринимать какие-то действия, чтобы продемонстрировать населению готовность к защите страны.

Неменский также предположил, что власти Украины могут готовить провокации в зоне военного конфликта в Донбассе, а потому хотят подстраховаться от возможной реакции России.