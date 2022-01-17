Вице-премьер ПНЕ Ливии рассчитывает стать главой нового кабмина

Заместитель главы переходного Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Хусейн аль-Катрани стремился на переговоры в Москву, чтобы заручиться поддержкой России в борьбе за пост главы нового кабмина североафриканской страны.

По данным источников, ливийский чиновник планировал встретиться с рядом российских политиков и найти полезные контакты исключительно для себя на фоне усугубления кризиса в Триполи после срыва общенациональных президентских и парламентских выборов.

В воскресенье, 16 января, МИД РФ отказал Аль-Катрани в приеме. Причиной назвали нелегитимность ПНЕ, полномочия которого закончились 24 декабря прошлого года.

О том, что Правительство национального единства больше не имеет в Ливии власти в понедельник также заявил председатель Палаты представителей североафриканского государства Агила Салех. Спикер парламента призвал сформировать новый кабмин, возглавить который и надеется Аль-Катрани.