The Times: премьер Джонсон может уволить своих сотрудников, чтобы остаться у власти

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует уволить сотрудников своей администрации. Он надеется, что это поможет ему сохранить пост и снять вину за скандал c пьяными вечеринками на Даунинг-стрит, сообщает The Times.

Джонсон возмутился тому, что его сотрудники не стали разбираться в проблеме. Накануне премьер-министр Великобритании принес свои извинения перед парламентом за мероприятие, которое нарушило ограничительные меры по борьбе с коронавирусом.

«Он ясно дал понять, что они его подвели. Борис считает, что он не виноват. Что виноваты все остальные», — сообщил The Times высокопоставленный правительственный источник.

Операция по спасению Джонсона получила название «Спасти большого пса» или «Красное мясо». В рамках этой операции премьер также планирует анонсировать запрет на употребление алкоголя на Даунинг-стрит, передать вопрос с нелегальной иммиграцией военным, направить дополнительные средства для обучения безработных новым специальностям и отменить ограничительные меры по COVID-19.

Один из основателей брокерской компании ICAP Майкл Спенсер, который в прошлом занимался финансированием консервативной партии, скептически относится к Джонсону.

«Я не вижу, как Борису удастся удержаться, я действительно не вижу. Он не изменился и не изменится», — уверен бизнесмен.

Напомним, что ранее Джонсон уже принес «унизительные извинения» перед депутатами за развлекательные мероприятия, которые прошли на Даунинг-стрит во время пандемии коронавируса. Вместе с тем премьер-министр отказался взять на себя ответственность за вечеринку переложив ответственность на своих сотрудников.