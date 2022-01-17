Политолог Рар считает, что Бербок вернется в Берлин с позором после переговоров с Лавровым

План канцлера Германии Олафа Шольца состоит в том, чтобы глава МИД ФРГ Анналена Бербок вернулась с позором в Берлин после переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве, рассказал немецкий политолог Александр Рар.

Эксперт отметил, что канцлер Германии посетит Россию с официальным визитом после Бербок. Об этом политолог рассказал в беседе с журналистом Владимиром Соловьевым. Рар предположил, что Лавров преподаст немецкой коллеге такой же жесткий урок, что и евродипломату Жозепу Боррелю, после чего «заглаживать ситуацию» приедет уже Шольц. Так эксперт раскрыл хитрый план канцлера ФРГ по встрече главы МИД Германии с российским министром иностранных дел.

«Сергей Лавров, грубо говоря, разберет коллегу на молекулы. Как это было с Боррелем — проведет по коридору позора, причем предельно вежливо и дипломатично. Она с провалом вернется в Берлин, после чего ситуацию исправит Шольц. Я думаю, это некий хитрый план», — подчеркнул Рар.

Ранее немецкий телеканал Das Erste сообщил, что министр иностранных дел Германии впервые за шесть недель на посту едет с визитом в Российскую Федерацию и Украину. По данным журналиста, политик хочет поспособствовать уменьшению напряженности на границе двух государств и «определить позицию».