Пользователи Telegram сразу нескольких стран столкнулись со сбоями в работе мессенджера

Интернет-пользователи в России, Белоруссии и на Украине заметили проблемы в работе мессенджера Telegram. Аналитики вновь получили жалобы на сбои.

Наибольшее количество жалоб было зафиксировано в 17:00 по московскому времени. Самые частые проблемы были связаны с работой мобильного приложения — на них приходится 46% жалоб. На втором месте оказались неполадки с отправкой сообщений — 28%. Кроме того, 26% столкнулись с трудностями при подключении к серверу, передает сервис Downdetector.

Большинство жалоб поступило от интернет-пользователей из России и Белоруссии. Неполадки также заметили на Украине и в Латвии.