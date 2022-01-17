Телеканал Des Erste считает, что встреча с Лавровым станет испытанием для главы МИД ФРГ Бербок

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок впервые направляется с рабочим визитом в Киев и Москву. В российской столице ей предстоит сложная встреча с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, считает немецкий телеканал Das Erstе.

Первым пунктом деловой поездки Бербок станет Украина, где она встретится с действующим президентом Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. В планах — обсуждение развития кибернетической обороны и рынка зеленой энергетики. Также в приоритете у украинской стороны — приостановка проекта «СП-2» и поставки немецкого оружия. Позиция Бербок в данном случае однозначна — не вести «переговоров по Украине в обход Украины». Немецкие политики, в свою очередь, высказываются по этому поводу осторожно.

На заседаниях в российской столице Бербок намерена вынести на обсуждение вопрос поиска дипломатических решений в нормандском формате. На эту тему Франция и Германия уже организовывали совещания с Россией и Украиной. Результатом деловых поездок министра иностранных дел Германии должно стать уменьшение напряженности на границе двух стран.

По информации немецкого телеканала, встреча Бербок с представителями РФ станет настоящим испытанием, где министр применит тактику «диалог и жесткость». Если что-то пойдет не по плану, заседание может обернуться неприятными последствиями для немецкой столицы.

«Мы готовы к серьёзному диалогу по взаимным соглашениям и шагам, которые принесут больше надёжности всем в Европе, в том числе России. К таковым относятся территориальная неприкосновенность, свободный выбор союзников и отказ от угроз насилия как средства политики», — заявила глава МИД Германии.

Напомним, что Анналена Бербок занимает пост главы МИД Германии 6 недель. До нее эту должность возглавлял Хайко Маас.