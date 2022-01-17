Прокуратура Украины оценила сумму залога в деле Порошенко о госизмене в миллиард гривен

Экс-президенту Украины Петру Порошенко официально предъявлено обвинение в госизмене. Прокуратура требует избрать для него меру пресечения в виде ареста с возможностью выйти под залог размером в один миллиард гривен.

Также обвинение настаивает на сдаче лидером партии «Европейская солидарность» всех паспортов и необходимости носить электронный браслет. По современному курсу, один миллиард украинских гривен примерно равен 35,7 миллиона долларов.

Ранее экс-президент Украины Петр Порошенко публично раскритиковал предъявленное ему обвинение в государственной измене. Политик заявил, что не позволит посадить себя в тюрьму и призвал действующего главу государства Владимира Зеленского прекратить употреблять сильнодействующие вещества.