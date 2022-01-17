Ливийский депутат обвинил Уильямс во вмешательстве после попытки навязать дату выборов

Депутат Палаты представителей Ливии Салем Канан жестко раскритиковал неправомерные заявления специального советника генерального секретаря ООН Стефани Уильямс, потребовавшей от временного правительства проведения президентских выборов до конца июня 2022 года.

Соответствующее заявление американский дипломат сделала в интервью CNN. Вслед за этим спесоветника ООН обвинили во вмешательстве во внутренние дела страны, а заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин вызвал Уильямс для переговоров в Москву. Множество экспертов и политиков выразили надежду, что позиция МИД РФ на этих переговорах будет предельно жесткой.

Global Look Press / Khaled Nasraoui/dpa

Салем Канан в ходе парламентского заседания подчеркнул, что специальный советник не имеет полномочий диктовать властям Ливии, как и когда проводить всеобщее голосование, а также избирать членов законодательного органа и главу государства.

«Кто такая Стефани Уильямс, чтобы назначать нам дату выборов?» — сказал депутат.

Парламентарий подтвердил желание парламента выйти из кризиса, сложившего в связи со срывом президентских выборов, которые должны были состояться 24 декабря 2021 года. Он выразил надежду, что выборы будут проведены в самом скором времени.

Ранее, 17 января, спикер Палаты представителей Агила Салех объявил об истечении срока полномочий Правительства национального единства. По его словам, кабмин утратил легитимность 24 декабря 2021 года, когда должны были состояться всеобщие выборы. Председатель парламента заявил о необходимости сформировать новый орган исполнительной власти.