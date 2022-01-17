Глава Фонда борьбы с репрессиями (ФБР, основан бизнесменом Евгением Пригожиным) Мира Тэрада взяла интервью у американского журналиста Мэтта Агориста.

Представитель прессы рассказал директору российского ФБР о неработоспособности правоохранительной системы в Соединенных Штатах. По мнению Агориста, главной проблемой является война полиции с наркотиками.

«Главная проблема американской полиции — война с наркотиками. Это главный интерес лоббирующих групп, таких как профсоюзы полицейских, тюремных профсоюзов, тюремных подрядчиков и фармацевтических компаний«, — отметил он.

Это крупнейший фактор роста полицейского государства в США. Также борьба с запрещенными веществами способствует угнетению меньшинств, которые становятся мишенью и подвергаются очень суровым наказаниям, подчеркнул собеседник Миры Тэрада.

«Запрет чего-то не устраняет спрос на этот товар, а только подталкивает его к черным рынкам и преступным предприятиям, что порождает преступность и коррупцию среди политиков», — объяснил он.

Необходимо положить этому конец в ближайшее время, считает Агорист. По его словам, борьба с нелегальными веществами — это одно из самых больших несчастий человечества.

Как пишет Федеральное агентство новостей, в ходе беседы с Тэрада Агорист также рассказал о цензуре, которой с каждым годом становится все больше в Соединенных Штатах.