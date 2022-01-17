Дандыкин: подлодки 949АМ «Антей» изменят баланс сил на Тихом океане

Прошедшие модернизацию атомные подводные ракетные крейсера проекта 949АМ «Антей», которые в качестве пополнения получит Тихоокеанский флот, сохранят за собой звание «убийцы авианосцев» так как будут вооружены ракетами «Калибр», «Оникс» и «Циркон».

Об этом в эфире радио Sputnik рассказал военный эксперт, капитал запаса 1-го ранга Василий Дандыкин, комментируя сообщение информированного источника о том, что после модернизации подлодки «Антей» по своим характеристикам и боевым возможностям вплотную приблизятся к новейшим АПЛ четвертого поколения.

Напомним, на данный момент в составе Северного и Тихоокеанского флотов служит восемь АПРК проекта 949А, которые регулярно патрулируют мировой океан, являясь козырем ВМФ РФ в противостоянии с авианосными ударными группами возможного противника.

Подводные ракетный крейсера «Антей» могут нести на борту больше крылатых ракет, чем любой другой корабль Военно-морского флота России.

Как рассказал по этому поводу Василий Дандыкин, после модернизации подлодки «Антей» смогут использовать более серьезное вооружение – не только новейшие ракеты «Калибр» и «Оникс», но и перспективные «Цирконы».

«Думаю, будет универсальная пусковая установка, она будет нести самое большое количество ракет, предположительно, 72 ракеты. В свое время это была самая большая однокорпусная лодка, называли ее «убийцей авианосцев». В первоначальном варианте она несет 24 ракеты «Гранит» – даже по сегодняшним меркам это очень грозное оружие. С учетом модернизации, поставки не только оружия, но и радиоэлектронной начинки, на выходе получится совершенно новый корабль», — заявил военный эксперт.

В результате, по его словам, будут серьезно расширены возможности Тихоокеанского флота.

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Первой глубокую модернизацию, как сообщалось ранее, пройдет подлодка К-132 «Иркутск», которая в 2023 году уже придет на Камчатку в город Вилючинск. Далее по составленной программе модернизацию пройдут остальные «Антеи».

«Это реально будет весомый аргумент против всяких разных планов, которые вынашивают наши противники. Модернизированная подлодка приближается к четвертому поколению, а по мощи ракетного залпа она будет одной из самых сильных, если не самая сильная, среди субмарин с крылатыми ракетами», — подчеркнул Дандыкин.

В заключение эксперт напомнил, что у Соединенных Штатов Америки самый мощный флот развернут именно в Тихом океане, а также надо иметь в виду, что Япония наращивает там и собственный флот. Но модернизированные подлодки «Антей», вернувшись в состав Тихоокеанского флота, смогут изменить в регионе баланс сил.