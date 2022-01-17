В Польше вооруженный мачете мужчина ранил четырех человек

Злоумышленник напал с ножом на прохожих в центре города Торунь, передает радиостанция RMF FM.

В настоящий момент нарушитель спокойствия задержан.

«Полицейские в Торуне обезвредили электрошокером молодого человека, который, ходя по улицам города, наносил удары мачете или ножом случайно встреченным людям», — говорится в сообщении радиостанции.

Сотрудники установили личность нападавшего. По предварительной версии, 21-летний Лука Л. на момент совершения противоправных действий находился под воздействием наркотических средств. Обстоятельства инцидента в настоящий момент уточняются.