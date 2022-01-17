Один из главных противников вакцинации в Италии Марилли умер от последствий COVID-19

Ушел из жизни один из лидеров итальянских антиваксеров Луиджи Марилли. Общественный активист скончался на 64-м году жизни от COVID-19, сообщают местные СМИ.

Согласно имеющейся информации, Марилли проходил лечение от коронавирусной инфекции в больнице города Перуджа. Новость о гибели итальянца появилась в Facebook на странице общественного движения «Освободим Италию», объединяющего многих противников вакцинации. При этом сообщество не указало причину смерти своего лидера.

Миланская газета Corriere della Sera, напротив, написала, что один из близких друзей антиваксера предприниматель Марино Реккьюти назвал причиной гибели общественника COVID-19. Инцидент вызвал бурную реакцию среди итальянской общественности и СМИ, в связи с чем движение «Освободим Италию» призвало прессу прекратить «медийное мародерство».