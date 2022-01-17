Почти 60% петербуржцев негативно восприняли введение в городе QR-кодов

Жители Петербурга поделились своим мнением о системе QR-кодов, которая действует в городе на сегодняшний день.

Как оказалось, большая часть жителей Северной столицы, а именно 58%, выступают однозначно против введения ограничительных мер. Соответствующий опрос провели аналитики сервиса SuperJob.

Поддержали введенное ограничение только 20% респондентов. Отмечается, что 19% горожан посчитали оправданным вход по QR-кодам в учреждения культуры, а 14% одобряют коды в непродовольственных магазинах.

При этом в Петербурге ряд общественных пространств решили бойкотировать систему QR-кодов. По словам предпринимателей, такое ограничение наносит серьезный удар по их деятельности, сокращая возможную выручку.

В то же время ситуация с пандемией коронавируса в городе только ухудшается: Северная столица по-прежнему занимает вторую строчку антирейтинга по суточной заболеваемости COVID-19, уступая только Москве. По мнению петербуржцев, введение системы QR-кодов необходимо лишь для того, чтобы создать видимость работы губернатора Александра Беглова.