Политолог Погребинский указал на страх Зеленского перед вернувшимся на Украину Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский опасается вернувшегося на родину предшественника Петра Порошенко, уверен директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

Эксперт выступил на фоне приезда экс-главы государства в украинскую столицу. Порошенко долгое время находился на паспортном контроле и его пытались задержать, однако ничего не вышло. Об этом сообщает NEWS.ru.

Попытка задержания Порошенко на Украине поставила Зеленского в неудобное положение, президент боится своего предшественника, считает политолог. Офис главы государства сделал экс-лидеру хороший пиар, а все происходящее выглядело как «цирк», убежден он.

«Порошенко этот раунд противостояния выиграл. Сейчас будет суд, и он должен принимать решение о мере пресечения. Максимум, что Порошенко грозит, — это домашний арест. Зеленский, конечно, боится. Да он всех боится, он своей тени боится», — пояснил Погребинский.

Страх президента обоснован западной поддержкой Порошенко, отметил эксперт. Однако при этом у бывшего главы государства нет шансов на победу в следующих президентских выборах, добавил политолог.

Ранее Порошенко заявил о попытках навязать ему бесплатного адвоката для представления интересов в суде, передает телеканал «360». Экс-президент уверен, что таким образом нарушается его право на защиту.