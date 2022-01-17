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Политолог Погребинский указал на страх Зеленского перед вернувшимся на Украину Порошенко

Политика
Политолог Погребинский указал на страх Зеленского перед вернувшимся на Украину Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский опасается вернувшегося на родину предшественника Петра Порошенко, уверен директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

Эксперт выступил на фоне приезда экс-главы государства в украинскую столицу. Порошенко долгое время находился на паспортном контроле и его пытались задержать, однако ничего не вышло. Об этом сообщает NEWS.ru.

Попытка задержания Порошенко на Украине поставила Зеленского в неудобное положение, президент боится своего предшественника, считает политолог. Офис главы государства сделал экс-лидеру хороший пиар, а все происходящее выглядело как «цирк», убежден он.

«Порошенко этот раунд противостояния выиграл. Сейчас будет суд, и он должен принимать решение о мере пресечения. Максимум, что Порошенко грозит, — это домашний арест. Зеленский, конечно, боится. Да он всех боится, он своей тени боится», — пояснил Погребинский.

Страх президента обоснован западной поддержкой Порошенко, отметил эксперт. Однако при этом у бывшего главы государства нет шансов на победу в следующих президентских выборах, добавил политолог.

Ранее Порошенко заявил о попытках навязать ему бесплатного адвоката для представления интересов в суде, передает телеканал «360». Экс-президент уверен, что таким образом нарушается его право на защиту.

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