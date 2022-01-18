В Мексике беспилотник наркокартеля сбрасывал взрывчатку на мирных жителей (ВИДЕО)

В Сеть попали кадры с камеры беспилотника одного из мексиканских наркокартелей в штате Мичоакан (Центральная Мексика). На кадрах видно как аппарат проводит бомбардировку по местным жителям и гражданским объектам, сообщает The PostMillennial.

На видео видно как дрон сбрасывает серию бомб, прикрепленных к самодельных воланчикам для балансировки, тем самым устроив лесной пожар. После его сбивают местные жители, которые и опубликовали видео в Интернете, чтобы привлечь внимание к проблеме бандитизма в регионе.

Вину за атаку приписывают картелю «Новое поколение Халиско», который представляет из себя одну из новейших и наиболее быстро растущих преступных группировок Мексики. Причины нападения остаются неизвестными, но СМИ считают, что эта была карательная акция — бандиты выдвигали требования, которые так и не были исполнены.

Усугубляет положение и то, что пострадавшие являются беженцами с других регионов страны, где преступники свирепствуют еще сильнее. Федеральные власти о проблеме знают, но как пишет издание со ссылкой на местную администрацию, никто не предпринимает каких-либо мер.

«Это единственный муниципалитет, где проживает более 3000 вынужденных переселенцев. Четыре месяца и… никто не предлагает никакого решения», — заявила Марта Мендоса, мэр Тепалькатепека.

Ранее Глава МИД Мексики Марсело Эбрард допустил создание аналога Евросоюза в Западном полушарии.