Тайны Лубянки. Какие секреты советского КГБ обнародовал в США архивариус Митрохин

После распада Союза бывший архивариус Первого главного управления СССР КГБ Василий Митрохин перебрался на Запад, захватив с собой тысячи секретных документов. С 1996 года они постепенно становились достоянием общественности — их опубликовал историк Кристофер Эндрю.

Одним из основных направлений работы КГБ, согласно этим сведениям, был технический шпионаж. К примеру, советские агенты смогли проникнуть и достать документацию по выполнению оборонного заказа США, которым занимались передовые американские военные компании: Lockheed, Boeing и IBM.

Кроме того, оказалось, что силовое ведомство финансировало коммунистические партии по всему миру, создавая таким образом базу для внедрения своих агентов по всему миру. Так, деятель Организации Освобождения Палестины и нынешний глава Палестинской автономии Махмуд Аббас был сотрудником КГБ под кличкой «Агент Кротов».

kremlin.ru / пресс-служба президента РФ

Также представители комитета безопасности не гнушались и более «жестких» методов. На основе документов из «архива Митрохина» историки смогли найти некую связь между деятельностью советских спецслужб и покушением на Папу Римского Иоанна Павла II в 1981 году. Кроме того, практиковались и другие методы работы. Так, КГБ планировало «всего лишь» переломать ноги сбежавшему танцовщику Рудольфу Нурееву, чтобы лишь его средств к существованию.

Однако стоит заметить, что информация Митрохина не раз подвергалась сомнению, так как он предоставил не копии документов, а лишь свои рукописи, с его слов, составленные по архивам.