Блогер Шарий: Зеленский устроил «шоу» из возвращения экс-главы Украины Порошенко в Киев

Экс-глава Украины Петр Порошенко вернулся из Варшавы в Киев и «устроил настоящее шоу». На фоне инцидента в столичном аэропорту известный блогер Анатолий Шарий жестко прошелся по действующему президенту страны Владимиру Зеленскому.

Бывший украинский лидер вернулся в столицу для того, чтобы предстать перед судом по делу о государственной измене. Она заключается в незаконных поставках угля с территории Донбасса, которую не контролировал Киев.В аэропорту имени Шопена польской столицы Порошенко сделал журналистам смелое заявление, что готов как к судебному заседанию, так и к аресту.

Оппозиционный блогер Анатолий Шарий не мог оставить ситуацию без внимания и критически высказался по этому поводу. По его мнению, вероятность того, что Порошенко подвергнется аресту, крайне мала. Тем самым, под критику попали действия нынешнего президента Украины.

«Благодаря Зеленскому, вчера никому особо не нужный Порошенко сейчас устроил настоящее шоу. И это при том, что неделю назад он сказал, что его никто не посадит - «кишка тонка». Зеленский - просто ... (нецензурное слово - прим.ред.)», — пришел в ярость блогер в своем Телеграм-канале.

Напомним, что ранее депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко также выразил мнение относительно возвращения в страну ее бывшего главы и политики Зеленского по этому поводу. Так, парламентарий назвал действующего украинского лидера «ленивым актером», а действия бывшего президента - «пинком» в адрес Зеленского.