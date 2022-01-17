Экс-министр Пермского края получил условный срок за мошенничество в крупном размере

Бывший министр территориальной безопасности Пермского края Андрей Ковтун приговорен к трем годам условного заключения за мошенничество, совершенное в крупном размере.

Также Ковтун обязан выплатить штраф в размере 50 тыс. рублей. По решению суда он лишен классного чина госслужбы. По предварительным данным, в 2017 году обвиняемый фиктивно устроил на работу в противопожарную службу егеря.

Фактически на работу он не приходил, но зарплату получал. Ему назначен штраф в 150 тыс. рублей. Общий ущерб от рук злоумышленников составил 790 тыс. рублей.