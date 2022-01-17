Путин продлил срок полномочий спецпредставителю по экологии Сергею Иванову

Президент России Владимир Путин особым указом продлил до 31 января 2023 года срок предельной службы спецпредставителю по экологии Сергею Иванову.

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Продлить срок федеральной государственной гражданской службы до 31 января 2023 нода специальному представителю президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Иванову Сергею Борисовичу», — говорится в указе.

Ранее стало известно, что Путин сменил посла России в Белоруссии. На пост главы дипмиссии был назначен Борис Грызлов.