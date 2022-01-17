Толпа сторонников Порошенко разгромила мешавший шествию автомобиль у аэропорта Жуляны

Единомышленники экс-президента Украины Петра Порошенко собрались возле аэропорта Жуляны в Киеве. Некоторые из них разгромили машину, которая якобы мешала их массовому торжественному прохождению.

Политик покинул страну в декабре после того, как в его отношении возбудили уголовное дело о государственной измене. Служба варшавской воздушной гавани передала информацию о его вылете из Польши.

Несколько тысяч человек пошли встречать бывшего главу государства возле терминала аэропорта, в который он должен был прилететь. Несколько дебоширов разгромили автомобиль, который помешал шествию фанатов. В настоящее время за порядком следят спецназовцы и сотрудники полиции.