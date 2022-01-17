Рождаемость в Китае снизилась до минимума 73-летней давности

Количество новорожденных в Китае в 2021 году достигло 10,62 млн, что оказалось существенно ниже показателей, зафиксированных годом ранее. Об этом сообщили в Национальном бюро статистики КНР.

Рождаемость в Китае сильно упала и достигла минимальных показателей, не наблюдавшихся в стране с 1949 года, когда сведения только начали собирать. По данным бюро, число рождений на 1000 человек в 2021 году снизилось до 7,52. При этом рождаемость едва превысила количество смертей, говорится на сайте ведомства.

Естественный прирост населения в Китае в прошлом году составил всего 0,034%, достигнув рекордно низких значений, которые долгое время не фиксировались с 1960 года. Всего на конец 2021 года в КНР зарегистрировано 1,413 млрд человек, среди которых пятая доля приходится на граждан в возрасте 60 лет и старше.