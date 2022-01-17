Ассими Путин: Народ Мали выразил доверие российскому президенту и национальному лидеру красочным постером

В Сети появился плакат с изображением российского президента Владимира Путина вместе с главой переходного правительства Мали Ассими Гоита. Вооруженные президенты в камуфляжной одежде стоят на фоне боевого вертолета и бойцов спецназа. Внизу размещена надпись на французском: «Ассими Путин. Народ вас поддерживает».

PrtScr facebook.com /

Как известно, народ Мали всецело поддерживает курс Ассими Гоита на сближение с Москвой. Жители страны устали от постоянного давления Франции, которая стремится сохранить контроль над природными ресурсами африканского государства.

На прошлой неделе малийцы вышли на антифранцузский митинг и выразили свое несогласие с санкциями Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС).

Ведущий организовал флешмоб – он говорил в микрофон «Ассими», а толпа ему отвечала «Путин». Ролик показали в эфире малийского ТВ. Участники демонстрации пошлись по улицам с портретами Ассими Гоита, Владимира Путина и Рихарда Вагнера. Изображение немецкого композитора связано с привычкой западных журналистов связывать появление россиян с «ЧВК Вагнера».

Недавно в Мали прибыли четверо российских инструкторов, которые вызвали истерику на западе. Специалисты займутся обучением малийских силовиков в рамках договора о военно-техническом сотрудничестве.