Попытка догнать Порошенко и вручить ему повестку закончилась для следователя падением

Следователь Государственного бюро расследований (ГБР) Украины упал, пытаясь догнать бывшего главу государства Петра Порошенко в киевском аэропорту и вручить ему повестку в суд.

По информации местных СМИ, правоохранители старались добраться до Порошенко, началась давка, в результате которой следователь ГБР запнулся и упал посреди коридора. После этого экс-президент и сопровождавшие его депутаты успели покинуть помещение.

Ранее Порошенко заявил, что не позволит посадить себя за решетку и самостоятельно приехал в суд на слушание по делу о государственной измене. Сегодня ему должны избрать меру пресечения.