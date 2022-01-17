Осужденный экс-глава Евпатории Филонов попросил освободить его по УДО

Экс-глава администрации Евпатории Андрей Филонов, который был приговорен к реальному сроку по делу о превышении должностных полномочий, обратился в Верховный суд Крыма с материалами об условно-досрочном освобождении, сообщили в понедельник в пресс-службе суда.

Филонова задержали весной 2019 года. Было установлено, что по указанию мэра Евпатории нелегально был изменен вид разрешенного использования нескольких земельных участков общей площадью около 14 гектаров для передачи в аренду по заниженной стоимости. Позже против Филонова возбудили еще одно уголовное дело по той же статье.

«В Верховный суд Республики Крым поступили материалы дела об условно-досрочном освобождении от лишения свободы для рассмотрения в апелляционном порядке в отношении бывшего главы администрации Евпатории А. Филонова. Соответствующее решение суда обжаловано по апелляционному представлению государственного обвинителя», — говорится в сообщении.

Решением суда он был признан виновным и приговорен к трем годам и восьми месяцам колонии-поселения. В 2021 году Верховный суд Крыма по апелляционному представлению гособвинения увеличил срок Филонова до 6,5 года.