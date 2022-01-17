Парламент Ливии объявил нелегитимным Правительство национального единства

В ходе заседания парламента Ливии спикер Агила Салех объявил, что срок полномочий действовавшего в стране Правительства национального единства истек 24 декабря. Теперь политические силы должны создать новый орган исполнительной власти.

24 декабря 2021 года должны были состояться первые президентские выборы в Ливии. Однако за несколько дней до этого срока избирательный процесс был сорван.

Агила Салех подчеркнул, что несмотря на перенос общенациональных и парламентских выборов, срок полномочий ПНЕ во главе с премьер-министром Абд-аль-Хамидом Дабибой истек. Это обусловлено дорожной картой, принятой участниками Ливийского форума политического диалога.

Аналитики указывают на деятельность спецсоветника генсека ООН Стефани Уильямс в качестве одной из ключевых причин провала выборов в Ливии. В Ливии считают, что гражданка США за взятку провела на пост премьер-министра никому не известного бизнесмена Дабибу, а после в нарушение обязательств ПНЕ он выдвинул свою кандидатуру на пост президента.