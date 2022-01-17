Детский омбудсмен Волынец сравнила суррогатное материнство для иностранцев с продажей детей

Суррогатное материнство в России представляет интерес для иностранцев, поскольку в большинстве других стран подобная услуга находится под запретом. Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец высказалась насчет данной ситуации.

Госдума в феврале планирует рассмотреть законопроект, подразумевающий введение запрета на услуги суррогатного материнства для иностранных граждан. Волынец выступила в поддержку данной инициативы, отметив, что в большинстве развитых стран сервис по вынашиванию ребенка запрещен в любом формате.

«Я считаю, что суррогатного материнства на коммерческой основе быть не должно. Поправки в Конституцию, принятые большинством наших голосов, свидетельствуют, что дети — это главная ценность и приоритет государственной политики. Значит, и материнство должно быть под защитой государства. И торг здесь неуместен», — приводит слова детского омбудсмена телеканал «360».

Волынец также напомнила, что закон никак не защищает ни суррогатных матерей, ни биологических родителей, из-за чего могут возникать конфликтные ситуации. В качестве альтернативы суррогатному материнству она предложила усыновление детей, которые в силу обстоятельств остались без опеки родителей.