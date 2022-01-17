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МИД РФ заявил об обязанности Украины соблюдать Минские соглашения

Политика
МИД РФ заявил об обязанности Украины соблюдать Минские соглашения

Украинская сторона обязана исполнять минские договоренности в полной мере. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с журналистами.

По словам Лаврова, если хорватские власти готовы обсуждать с украинскими представителями опыт объединения национальных меньшинств, то он понимает под этим решением устранение гуманитарных кризисов, создание обязательных условий для почитания особых культурных, образовательных и языковых ценностей.

«Для украинского режима никакого плана «Б» быть не может, есть только Минские соглашения, которые Киев обязан досконально выполнить», — сказал Лавров.

На сегодняшний день украинские официальные лица используют тему объединения национальных меньшинств таким образом, чтобы вспомнить опыт боевых действий, которые проходили в данном регионе в середине 1990-х годов.

«Такие возможные намерения. Надеюсь, что до этого не дойдет, но они достаточно опасны…», резюмировал Сергей Лавров.

Напомним, что Минские соглашения – это дорожная карта урегулирования конфликта на территории Украины. Документ был разработан и утвержден 11—12 февраля 2015 года на саммите «нормандской четверки» в Минске руководителями Германии, Франции, Украины и России.

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