Работой коммунальщиков в Петербурге заинтересовалась прокуратура

Прокуратура Петербурга проверит работу коммунальщиков и властей после многочисленных сообщений о травмах, полученных горожанами на улицах из-за гололеда, сообщается на сайте ведомства.

Резкое потепление, пришедшее в Северную столицу в конце прошлой недели (за неполные сутки столбики термометров поднялись с минус 18 до плюс трех градусов) и ночные заморозки превратили плохо очищенные от снега тротуары в непроходимые катки. Ежедневно в больницы поступают около восьми десятков травмированных пешеходов.

Невские Новости / Анастасия Барашкова

Последствия нестабильной погоды в условиях плохо убранного города ощутили на себе и автомобилисты. Только за минувшие сутки в управлении ГИБДД зафиксировали 352 аварии из-за скользких дорог. Власти уже несколько дней не могут совладать с ситуацией и оправдываются «температурными качелями».

«Особо тяжелая работа сейчас ведется в центральных районах. Узкие улицы и тротуары часто не позволяют использовать механизированную уборку. Поэтому очищать территорию и обрабатывать специалистам очень часто приходится вручную», – сообщили в администрации изданию «Подъем».

Накануне активисты из Коломны — исторического района Петербурга — оставили надежды на решительность Смольного и на свои деньги закупили 250 килограммов песка. Акции они дали ироничное название «Пропесочка».

«Понятно, что это не системное решение и все дела, но хоть что-то. А то невозможно же по улицам ходить», – написали активисты в Instagram.

Prt Scr instagram.com / @kolomna_neighborhood

А между тем на Петербург надвигаются очередные «температурные качели». Синоптики прогнозируют похолодание 18 января до минус шести градусов. В Крещенскую ночь, 19 января, столбики термометров опустятся еще ниже — до минус 10. Правда, потом вновь стремительно поползут вверх до отметки в плюс три.